Международный детский центр «Артек» начал прием заявок на 2020 год. Детям, у которых есть достижения на региональном, всероссийском и международном уровнях за последние 3 года, поездку оплатит государство.
Дети из Башкортостана могут получить бесплатные путевки в «Артек»
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artek.org
В 2019 году 400 детей из Башкортостана побывали в «Артеке». В летний период (с июня по август) лагерь принимает детей 8-17 лет, в осенне-зимний – 10-17 лет.
Есть несколько способов отправить своего ребенка в «Артек»: купить путевку за 80 тысяч рублей, получить направление от тематического партнера (список на сайте), через программы, сертифицированные «Артеком» (список на сайте), либо получить бесплатную путевку от региона, если у ребенка есть достижения в общественной деятельности, победы на соревнованиях, в конкурсах и так далее.
Чтобы воспользоваться последним вариантом, вам нужно зарегистрироваться на сайте «Артек», заполнить профиль ребенка, добавить его достижения, грамоты и дипломы и подать заявку на путевку. Дети с наивысшими достижениями будут отдыхать в лагере за счет региона.
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