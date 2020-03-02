Дети из Башкортостана могут получить бесплатные путевки в «Артек»

В 2019 году 400 детей из Башкортостана побывали в «Артеке». В летний период (с июня по август) лагерь принимает детей 8-17 лет, в осенне-зимний – 10-17 лет.

Есть несколько способов отправить своего ребенка в «Артек»: купить путевку за 80 тысяч рублей, получить направление от тематического партнера (список на сайте), через программы, сертифицированные «Артеком» (список на сайте), либо получить бесплатную путевку от региона, если у ребенка есть достижения в общественной деятельности, победы на соревнованиях, в конкурсах и так далее.

Чтобы воспользоваться последним вариантом, вам нужно зарегистрироваться на сайте «Артек», заполнить профиль ребенка, добавить его достижения, грамоты и дипломы и подать заявку на путевку. Дети с наивысшими достижениями будут отдыхать в лагере за счет региона.