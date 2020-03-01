Виктория Валикова, строившая клиники для бедных в Центральной Америке, вернулась в Уфу

В 2015 году Виктория Валикова и Карина Башарова основали некоммерческую организацию Health&Help, организовали волонтерское движение и на пожертвования построили клиники в отдаленных районах Гватемалы и Никарагуа. О том, как зародился этот проект, Виктория рассказала нам в интервью в 2018 году.

В Уфу она вернулась вместе с мужем, Эндрю Шварком, для создания семьи и поселилась в той же квартире, в которой росла. Работу над Health&Help она продолжит удаленно.

«Никарагуа-Гватемала-Майями-Москва-Уфа. Всего каких-то 72 часа, и мы дома! Сказать, что здесь хорошо – ничего не сказать! Мы в своем собственном жилье. Не вот эти все съемные – временные – Airnbnb – хостелы, а своя квартира. Эта та самая квартира, где я жила до 15 лет с родителями.

Теперь родители переехали из центра за город, эту квартиру они сдавали, уже хотели было продать, но тут я сломала всем планы: возвращаюсь, говорю, в Россию, хотим много детей, а давайте вы не будете ничего продавать?» – написала Виктория в Instagram.