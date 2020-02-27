В Башкортостане многодетные семьи могут получить по 250 тысяч рублей

Новые поправки в законе касаются семей с тремя и более несовершеннолетними детьми и с детьми-инвалидами, стоящих в очереди на бесплатный земельный участок. Теперь вместо участка можно получить разовую выплату в размере 250 тысяч рублей.

Это актуально для городских жителей, в особенности для Уфы: сейчас в очереди стоит более 15 тысяч семей, из них около шести тысяч приходится на Уфу, а выдают 200-500 участков в год.

При этом территория города не увеличивается, и администрации уже приходится договариваться с соседними областями и городами – такими, как Кармаскалинский район и Благовещенск.