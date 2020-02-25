Просто о сложном: как получить материнский капитал в Уфе?

Что такое материнский капитал и кому он полагается?

Материнский капитал — это поддержка со стороны государства, которую оказывают каждой семье при рождении или усыновлении ребенка. Если раньше правительство помогало только родителям с двумя и более детьми, то с начала 2020 года подать заявку на сертификат можно уже после рождения или усыновления первенца.

Эта программа продлится до 31 декабря 2026 года, и каждая семья может получить сертификат только один раз. Чаще всего выплаты полагаются женщине с российским гражданством, родившей или усыновившей ребенка, но получателем может стать и отец или усыновитель, если он является единственным родителем.

В ситуации, когда никто из родителей по какой-то причине не воспользовался сертификатом, он переходит к ребенку до достижения совершеннолетия (или 23-летнего возраста, если он является студентом очной формы обучения).