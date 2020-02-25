Ежегодно около 700-800 тысячам семей в России вручают сертификаты на маткапитал. «Уфа.Собака.ru» подготовила для вас инструкцию, как их получить и использовать.
Просто о сложном: как получить материнский капитал в Уфе?
Что такое материнский капитал и кому он полагается?
Материнский капитал — это поддержка со стороны государства, которую оказывают каждой семье при рождении или усыновлении ребенка. Если раньше правительство помогало только родителям с двумя и более детьми, то с начала 2020 года подать заявку на сертификат можно уже после рождения или усыновления первенца.
Эта программа продлится до 31 декабря 2026 года, и каждая семья может получить сертификат только один раз. Чаще всего выплаты полагаются женщине с российским гражданством, родившей или усыновившей ребенка, но получателем может стать и отец или усыновитель, если он является единственным родителем.
В ситуации, когда никто из родителей по какой-то причине не воспользовался сертификатом, он переходит к ребенку до достижения совершеннолетия (или 23-летнего возраста, если он является студентом очной формы обучения).
Какие суммы?
С первого января 2020 года за рождение или усыновление первого ребенка выплачивают 466 617 рублей. За второго ребенка доплачивают 150 000 рублей, то есть сертификат увеличивается до 616 617 рублей – это максимальная сумма, которую можно получить по данной программе.
Если вы еще не получали свой сертификат, а в 2020 году родили или усыновили второго ребенка, то сумма тоже составит 616 617 рублей.
Маткапитал не облагается налогами, а его размер увеличивается каждый год в зависимости от инфляции. Прибавку получают все сертификаты, полностью не израсходованные к 1 января.
Какие нужны документы?
Чаще всего пакет документов для получения сертификата минимальный:
— Заявление (его бланк можно скачать на сайте Пенсионного фонда).
— Свидетельства о рождении/усыновлении всех детей.
— Паспорт родителя/усыновителя.
В отдельных случаях требуются свидетельства о смерти или лишении прав родителей/усыновителей.
Как получить материнский капитал?
Подать заявление можно:
1. Лично (или через представителя) в отделении Пенсионного фонда или любом МФЦ с оригиналами документов. Это самый простой способ.
2. Онлайн через портал «Госуслуги» или в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда: для этого нужна подтвержденная учетная запись. Но оригиналы документов все равно придется принести в отделение ПФР.
3. По почте. На адрес органа Пенсионного фонда нужно будет отправить копии всех необходимых документов.
Заявление рассмотрят в течение 15 рабочих дней (максимальный срок – 30 дней, если ПФР потребуется уточнить какие-то данные).
После получения сертификата остается дождаться, когда ребенку исполнится три года, и подать заявление на использование маткапитала. Сначала нужно определиться, на что именно вы хотите его потратить, в зависимости от этого собрать пакет документов (список есть на портале «Госуслуги») и подать их одним из перечисленных выше способов. Там документы рассмотрят в течение месяца и дадут ответ.
В ближайшее время этот процесс хотят упростить: для получения сертификата больше не нужно будет собирать документы, а сроки рассмотрения заявок сократятся до 5 и 10 рабочих дней соответственно.
Вам необязательно тратить весь сертификат на что-то одно: в заявлении можно указать, какую конкретно сумму вы хотите израсходовать в том или ином направлении. Если в будущем ваши приоритеты сменятся, заявление можно переписать.
Когда и на что можно потратить эти деньги?
1. На образование детей.
Будь то детский сад, частная школа или вуз. Это относится к любому ребенку в семье, а не только к тому, с которым получен сертификат — главное, чтобы учебное заведение находилось в России и на момент начала обучения ребенку еще не исполнилось 25 лет.
2. На улучшение жилищных условий.
Можно погасить ипотеку, прибавить сумму маткапитала к уже имеющимся деньгам или оплатить услуги строительной фирмы для постройки дома. Оплатить ремонт, стройматериалы или какую-то технику таким способом нельзя.
3. Компенсировать затраты на услуги или товары для детей-инвалидов.
Включая протезы, инвалидные коляски и лечение в платных клиниках.
4. Зачислить в ПФР в качестве накопительной пенсии матери.
Время подачи документов неограниченно, но по большинству направлений распорядиться материнским капиталом можно только когда ребенку исполнится три года. До достижения трехлетнего возраста деньги можно потратить на погашение кредита за жилье, оплату дошкольного образования и содержание детей-инвалидов.
Малоимущим семьям (если доход не превышает 15 279 рублей на человека) с момента рождения второго ребенка и до того дня, когда ему исполнится 1,5 года, можно каждый месяц получать переводом на карту средства в размере прожиточного минимума для детей (9548 рублей). Это единственный способ обналичить материнский капитал легально.
В Башкортостане семьи, родившие или усыновившие третьего (четвертого, и так далее) ребенка с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года также могут подать заявку на списание с ипотечного кредита до 450 000 рублей. Эта программа продлится до 1 июля 2023 года.
Для этого надо обратиться в банк, в котором бралась ипотека. Вам понадобятся:
— Заявление.
— Паспорта или другие документы, удостоверяющие личность и гражданство вас и ваших детей.
— Копии свидетельств о рождении всех детей, либо других документов, подтверждающих материнство/отцовство.
— Кредитные договоры (их может быть два, если ипотека была рефинансирована).
— Договор купли-продажи жилья или другие документы, подтверждающие его приобретение.
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