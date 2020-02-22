Владимир Путин назначил новых судей Верховного суда Башкортостана

Судьями Верховного суда Башкортостана стали Регина Аюпова и Ингрида Индан, а судьей Калининского районного суда Уфы — Азамат Мухаметзянов, судьей Советского районного суда города — Сослан Искужин. На должность судьи Давлекановского районного назначен Вадим Галимзянов.

Ранее мы писали, что руководитель Госкомитета по внешнеэкономическим связям Башкортостана покинул свой пост. Пока временно за внешние связи республики будет отвечать первый зампредседателя Айнур Саманов.

Также стало известно, что в январе главой района Башкортостана впервые стала женщина. Администрацию Кигинского района возглавила Зухра Гордиенко.