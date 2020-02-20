В Башкортостане введут электронные родовые сертификаты

Запуск электронных родовых сертификатов – это временный экспериментальный проект Минздрава. Если он реализуется успешно, от бумажных сертификатов откажутся полностью.

В 2020 году проект запустят только в восьми регионах: в Башкортостане, Астраханской, Белгородской, Калининградской, Липецкой, Тамбовской и Ульяновской областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе. Позже его могут распространить на всю территорию России.

Родовые сертификаты выдаются с 30-й недели беременности в женских консультациях. Ими можно оплатить до шести тысяч рублей за услуги в роддоме, до трех тысяч рублей – в женских консультациях, и еще две тысячи рублей – в детских поликлиниках в первый год жизни ребенка.