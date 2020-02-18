В ФНС по декларациям за 2019-й год подсчитали, сколько миллиардеров живет в республике. По сравнению с предыдущим годом их количество увеличилось на два.
В Башкортостане стало больше миллиардеров
Всего в Башкортостане в прошлом году зарегистрировано 290 тысяч деклараций, это отчеты о доходах за 2018-й год. 88,2% жителей республики задекларировали доход до одного миллиона рублей.
Больше миллиона заработали 30 293 жителя республики, в том числе девять миллиардеров, имя одного из них недавно стало известно всему миру: уфимец Ратмир Тимашев вошел в свежий список Forbes после продажи своего стартапа за пять миллиардов долларов. Годом ранее отчеты в ФНС подали семь миллиардеров.
В прошлом году рейтинг предпринимателей республики возглавили руководители компании «Реилго» (грузоперевозки), ГК «Нерал» (продукты питания, строительство, девелопмент и так далее), холдинга «Петон» (добыча и переработка нефти и газа) и предприятий «Базы» и «Айбулат» (сельское хозяйство).
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