В Башкортостане стало больше миллиардеров

Всего в Башкортостане в прошлом году зарегистрировано 290 тысяч деклараций, это отчеты о доходах за 2018-й год. 88,2% жителей республики задекларировали доход до одного миллиона рублей.

Больше миллиона заработали 30 293 жителя республики, в том числе девять миллиардеров, имя одного из них недавно стало известно всему миру: уфимец Ратмир Тимашев вошел в свежий список Forbes после продажи своего стартапа за пять миллиардов долларов. Годом ранее отчеты в ФНС подали семь миллиардеров.

В прошлом году рейтинг предпринимателей республики возглавили руководители компании «Реилго» (грузоперевозки), ГК «Нерал» (продукты питания, строительство, девелопмент и так далее), холдинга «Петон» (добыча и переработка нефти и газа) и предприятий «Базы» и «Айбулат» (сельское хозяйство).