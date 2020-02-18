В Уфе можно будет бесплатно провериться на ВИЧ

Провериться можно будет в офисе Многофункционального центра на Губайдуллина, 6. Тестирование полностью конфиденциальное, то есть никаких документов для прохождения не потребуется.

Один раз в месяц в МФЦ будут работать волонтеры, медсестра, консультант и психолог, они расскажут о путях заражения, об особенностях течения заболевания и о способах профилактики ВИЧ-инфекции. Получить больше информации можно по телефону МФЦ «Мои Документы»: +7(347) 246 55 33.

Для экспресс-теста на ВИЧ кровь берут из пальца, процедура быстрая и безболезненная. Обязательные факторы для прохождения тестирования: переливание крови до 2004 года, наличие татуировок или пирсинга, незащищенный секс, употребление наркотиков, обнаружение вирусного гепатита.