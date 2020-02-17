Прогноз погоды в Башкортостане на ближайшие три дня

17 февраля в регионе местами ожидается небольшой снег. С юго-запада будет дуть ветер, порывы которого днем в некоторых районах будут сильными. Ночью температура воздуха составит минус 21 градус, местами — минус 12. Днем прогнозируется минус 9, местами столбики термометров будут показывать 0 градусов.

18 февраля в Башкортостане будет идти снег: ночью местами сильный, а днем ожидается мокрый. Метеорологи также предупреждают о метели, гололеде, гололедице, налипании снега на провода и деревья, снежных заносах и накате. Ветер будет южный, юго-западный, в некоторых районах порывы до сильного. Ночью ожидается минус 10, а на юго-востоке — минус 15. Днем прогнозируется минус 4.

19 февраля в республике также ожидаются осадки в виде снега: ночью — мокрый, днем — небольшой с дождем. Синоптики предупреждают, что в отдельных районах будет гололед, гололедица, налипание снега на проводах и деревьях, снежные заносы и накат. Ветер юго-западный, ночью будут сильные порывы. Столбики термометров покажут ночью минус 5 градусов, днем — минус 3.