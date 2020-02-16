В Уфе МФЦ начали предоставлять новые услуги

Теперь в МФЦ Уфы доступно получение разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. Специалисты также смогут предоставить информацию о порядке предоставления ЖКХ, а садовый дом могут признать жилым и жилой — садовым. Об этом сообщило ИА «Башинформ».

Кроме того, горожане могут получить порубочный билет и разрешение на пересадку деревьев и кустарников и информацию об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования.

Ранее мы писали, что обследоваться на ВИЧ-инфекцию можно в уфимском офисе МФЦ. Специалисты сделают экспресс-тест, расскажут о путях заражения и о способах профилактики болезни.