В Уфе пройдет День спонтанного проявления доброты

Так, одной из акций является сбор и доставка продуктов для нуждающихся пожилых людей. Ее проводит Общественный фонд развития города Уфы.

Также подтвердили свое участие и другие организации и учреждения города. Узнать, какие акции пройдут в Уфе, можно в группе во «ВКонтакте».

Если вы решили провести что-то свое, то надо об этом рассказать в том же сообществе: указать цель, место и время. Все посты публиковать с хештегами #добраяУфа2020 и #2020добрыхделУфа.