17 февраля — Международный день спонтанного проявления доброты. В честь этого праздника Общественный фонд развития города предлагает провести в Уфе различные акции. Принять участие может любой желающий.
В Уфе пройдет День спонтанного проявления доброты
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vk.com/dobraya_ufa
Так, одной из акций является сбор и доставка продуктов для нуждающихся пожилых людей. Ее проводит Общественный фонд развития города Уфы.
Также подтвердили свое участие и другие организации и учреждения города. Узнать, какие акции пройдут в Уфе, можно в группе во «ВКонтакте».
Если вы решили провести что-то свое, то надо об этом рассказать в том же сообществе: указать цель, место и время. Все посты публиковать с хештегами #добраяУфа2020 и #2020добрыхделУфа.
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