Стало известно, как уфимцы будут отдыхать на 23 февраля и 8 марта

Праздничный выходной в этом месяце переносится на понедельник, то есть при пятидневной рабочей неделе выходными будут 22, 23 и 24 февраля.

Так как 2020-й год високосный и в феврале будет 29 дней, Международный женский день также приходится на воскресенье, и мартовские выходные тоже будут «длинными»: 7, 8 и 9 марта.

Если вы уже начали думать, где и как провести эти дни, и что подарить своей второй половинке – можете ознакомиться с нашим материалом «8 идей для необычных свиданий в Уфе».