В Уфе родились первые в этом году тройняшки

В семье Сынгизовых родились два мальчика, которым дали имена Мирас и Мухаммет, а также девочка Гулли. Это первая тройня в 2020 году, в прошлом в Башкортостане было зарегистрировано рождение восьми тройняшек.

Материнский капитал за рождение второго и последующих детей составляет чуть больше 616 тысяч рублей, и еще 450 тысяч рублей семья Сынгизовых получит на погашение ипотеки.

С этого года маткапитал в размере 466 тысяч рублей будут выплачивать за рождение первого ребенка, и еще 150 тысяч – за рождение второго. Эти деньги можно потратить на улучшение жилищных условий и образование детей, либо получать ежемесячно наличными при рождении второго ребенка.

В ближайшее время упростят процедуру получения маткапитала: с первого июля не придется даже подавать заявление, достаточно будет записи в ЗАГС о рождении. Сейчас подать все документы можно онлайн на портале госуслуг.