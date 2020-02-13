Блогеру из Уфы бесплатно помогут в США

Лишившись обеих ног в катастрофе 2015-го года в Омске, Рустам Набиев не отчаялся, а обзавелся большой семьей, участвует в спортивных мероприятиях и в своем блоге вдохновляет людей, показывая, что для счастья нет преград.

Недавно Рустам получил приглашение в Оклахому: там он бесплатно пройдет реабилитацию и сможет приобрести новейшие протезы по цене значительно ниже той, что представлена на российском рынке: $8 тысяч против $39 тысяч за штуку.

Последние несколько дней Рустам Набиев провел в Варшаве, где прошел собеседование на получение визы США. В Америке его ждут к апрелю.