В Башкортостане ожидается потепление

«Башгидрометцентр» опубликовал прогноз погоды на ближайшие три дня. Так, 3 февраля, в регионе ожидаются метель, гололед, гололедица, снежные заносы и накат. Ночью будет минус десять градусов, а при прояснениях похолодает до минус семнадцати. Днем — минус пять.

4 февраля мокрый снег будет налипать на провода и деревья. Метеорологи сообщают о гололеде, гололедице, снежных заносах и накате. Ночью столбики термометров покажут минус пять, днем — минус два.

5 февраля в республике пойдет снег с дождем. Все также прогнозируются гололед и гололедица. Ночью и днем температура воздуха составит минус шесть градусов.