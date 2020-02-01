Законопроект о выплате семьям, имеющих право на землю, денег вместо участка прошел первое чтение. По словам председателя Госсобрания — Курултая республики Константина Толкачева, не все собираются строить дом.
В Башкортостане многодетные семьи могут получить вместо земли 250 тысяч рублей
Если документ будет окончательно принят, то многодетные семьи и семьи с ребенком-инвалидом по желанию могут получить вместо земельного участка 250 тысяч рублей. «Если часть льготников выберет денежный эквивалент, то это будет компромиссным решением для всех», — отметил Константин Толкачев.
Сейчас в регионе в очереди состоят более 15 тысяч семей, из которых 6 тысяч — из Уфы. Об этом сообщило ИА «Башинформ», ссылаясь на Минземимущества.
Ранее мы писали, что в республике могут появиться парковки для многодетных семей. Кроме того, депутат Госсобрания Башкортостана Рустем Ахмадинуров считает, что они не должны платить транспортный налог, если машина мощностью от 150 лошадиных сил и ей уже более трех лет.
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