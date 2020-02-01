В Башкортостане многодетные семьи могут получить вместо земли 250 тысяч рублей

Если документ будет окончательно принят, то многодетные семьи и семьи с ребенком-инвалидом по желанию могут получить вместо земельного участка 250 тысяч рублей. «Если часть льготников выберет денежный эквивалент, то это будет компромиссным решением для всех», — отметил Константин Толкачев.

Сейчас в регионе в очереди состоят более 15 тысяч семей, из которых 6 тысяч — из Уфы. Об этом сообщило ИА «Башинформ», ссылаясь на Минземимущества.

Ранее мы писали, что в республике могут появиться парковки для многодетных семей. Кроме того, депутат Госсобрания Башкортостана Рустем Ахмадинуров считает, что они не должны платить транспортный налог, если машина мощностью от 150 лошадиных сил и ей уже более трех лет.