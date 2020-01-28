В здании кинотеатра «Победа» будет располагаться школа искусств

Здание первого городского кинотеатра к 2021 году должно быть переделано под филиал детской музыкальной школы №5. После капремонта помещения «Победы» перейдут в распоряжение школы искусств — филиала «Детской музыкальной школы №5 городского округа город Уфа Республики Башкортостан».

Однозальный кинотеатр долгое время был единственным в Черниковке, но в 2017 году его пришлось закрыть — заведение не выдержало конкуренции с другими кинотеатрами сети «Планета кино», с которыми его объединили. Региональный фонд предпринял несколько попыток продать здание кинотеатра инвестору по цене от 70 млн до 50 млн рублей, но покупателей не нашлось.

Передать здание в распоряжение детской школы искусств предложили, поскольку оно находится в муниципальной собственности и является памятником культурного наследия. Жители северной части города раньше выступили против размещения в нем спортивной школы.