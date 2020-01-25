Синоптики сообщили прогноз погоды на 26, 27 и 28 января. Все эти три дня в республике ожидается небольшой снег.
В Башкортостане похолодает до минус 25 градусов
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26 января в регионе метеорологи прогнозируют снежные заносы и накат, гололедицу. Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный. Ночью температура воздуха составит минус десять градусов, днем — минус шесть.
27 января в Башкортостане ожидается гололедица. Ветер будет дуть с северо-запада. Ночью будет минус пятнадцать, днем — минус одиннадцать.
28 января столбики термометров покажут минус двадцать градусов, при прояснении похолодает до минус двадцати пяти. Днем ожидается минус пятнадцать.
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