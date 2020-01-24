«Лица Республики» поборются за звание самой смешной команды у Александра Маслякова-младшего.
Команда из Уфы прошла в Премьер-лигу КВН
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vk.com/liga_lampa
Международный фестиваль команд КВН «Кивин-2020» завершился в Сочи, и стали известны составы телевизионных лиг 2020 года. Команда из Уфы впервые за пять лет прошла в Премьер-лигу. Всего в фестивале приняли участие 457 команд из 15 государств.
Игры начнутся весной, а чемпион Премьер-лиги попадет в Высшую лигу КВН. В прошлом сезоне «Лица Республики» успешно отыграли в Центральной лиге Москвы и Подмосковья.
В этом году в Уфе пройдут игры Первой лиги КВН – третьей по статусу после Высшей лиги и Премьер-лиги КВН. Игры 1/8 финала состоятся в Конгресс-холле «Торатау» с 30 марта по 2 апреля: в республику приедут 24 команды со всей России.
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