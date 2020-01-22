В Башкортостане появятся виртуальные концертные залы

По словам министра культуры республики Башкортостан Амины Шафиковой, к 2024 году в Башкортостане планируют создать 6 виртуальных концертных залов. А в 2020 две Детские школы искусств: в Ишимбайском районе и Сибае – получат по 1 млн рублей. Для создания виртуальных концертных залов на эти средства приобретут проекторы, экраны, ноутбуки, акустические системы, сценические конструкции, сопутствующие материалы, и проведут работы по доставке и монтажу оборудования.

Виртуальные залы могут быть организованы не только в филармониях, но и в домах культуры и клубах, библиотеках и музеях, а репертуар концертов может быть разным: от симфонической музыки и джазовых концертов до детских образовательных программ и театральных постановок.

Первым в истории Всероссийских виртуальных концертных залов стал концерт оркестра Московской филармонии под управлением Юрия Симонова. Сейчас в России работают больше 50 залов, которые позволяют посетителям смотреть трансляции мероприятий из крупнейших учреждений культуры в режиме онлайн в высоком качестве.