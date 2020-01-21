Главой района Башкортостана впервые стала женщина

Первая женщина в Башкортостане, которая стала главой муниципалитета, заменит Шамиля Мухаметдинова: он возглавлял район четыре года. До этого Зухра Гордиенко восемь лет занимала должность заместителя главы администрации и занималась вопросами социальной политики. В 2010 году она закончила обучение в ВЭГУ, а в 2011 году окончила БАГСУ по специальности физическая культура.

Депутаты района единогласно поддержали кандидатуру и назначили ее и.о. главы администрации района.

Фото на обложке: prt.pravitelstvorb.ru