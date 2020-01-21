Администрацию Кигинского района возглавила Зухра Гордиенко: ее кандидатуру депутатам представил глава республики Радий Хабиров.
Главой района Башкортостана впервые стала женщина
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vk.com/id306580157
Первая женщина в Башкортостане, которая стала главой муниципалитета, заменит Шамиля Мухаметдинова: он возглавлял район четыре года. До этого Зухра Гордиенко восемь лет занимала должность заместителя главы администрации и занималась вопросами социальной политики. В 2010 году она закончила обучение в ВЭГУ, а в 2011 году окончила БАГСУ по специальности физическая культура.
Депутаты района единогласно поддержали кандидатуру и назначили ее и.о. главы администрации района.
Фото на обложке: prt.pravitelstvorb.ru
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