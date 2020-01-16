В Башкортостане запретят продажу снюса

На пленарном заседании председатель Госсобрания – Курултая республики Константин Толкачев сказал, что 30 января депутаты рассмотрят законопроект о запрете продажи снюса несовершеннолетним.

13 декабря Глава региона Радий Хабиров дал сутки владельцам магазинов, чтобы они убрали с прилавок конфеты с никотином. На следующий день в Башкортостане около 70% магазинов добровольно перестали их продавать.

Ранее мы писали, что в республике сохранится «сухой закон» на сабантуях и в новогодние каникулы. Радий Хабиров оценил итоги временного запрета на продажу алкоголя в новогодние праздники и сообщил, что такая практика будет продолжена.