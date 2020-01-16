Стало известно, какая погода будет в республике 17 и 18 января. Синоптики предупреждают о гололеде, гололедице и снежном накате.
В Башкортостане ожидается снег с дождем
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17 января в городах и районах региона пойдет снег с дождем, а также будет снежный накат и гололедица. Местами ожидается гололед. Ветер будет дуть с запада. Ночью температура воздуха составит минус семь градусов, днем – минус три. Об этом сообщил «Башгидрометцентр».
18 числа мокрый снег будет налипать на провода и деревья. Метеорологи также предупреждают о гололеде, гололедице и снежном накате. Ветер северо-западный и западный. Ночью столбики термометров покажут минус восемь. Днем будет минус пять.
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