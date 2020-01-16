В Башкортостане ожидается снег с дождем

17 января в городах и районах региона пойдет снег с дождем, а также будет снежный накат и гололедица. Местами ожидается гололед. Ветер будет дуть с запада. Ночью температура воздуха составит минус семь градусов, днем – минус три. Об этом сообщил «Башгидрометцентр».

18 числа мокрый снег будет налипать на провода и деревья. Метеорологи также предупреждают о гололеде, гололедице и снежном накате. Ветер северо-западный и западный. Ночью столбики термометров покажут минус восемь. Днем будет минус пять.