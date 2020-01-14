В Башкортостане ветеранов Великой Отечественной войны будут бесплатно возить на такси

На днях в Уфе будет подписано соответствующее соглашение, а уже на следующей неделе Республиканский центр социального обслуживания получит специальный номер, на которой должны будут звонить ветераны Великой Отечественной войны. После того, как они оставят заявку, оператор будет вызывать такси. Вице-премьер Ленара Иванова отметила, поездка будет бесплатной, если ее цена не будет превышать 250 рублей.

По данным ИА «Башинформ», для ветеранов Великой Отечественной войны также введут новую госуслугу – «персональный помощник». «Понятно, что это дорогая услуга. Одно дело – раз в неделю прийти на два часа, купить продукты и совсем другое – целый день находиться рядом и полностью ухаживать», – сказала зампремьер-министра республики – министр семьи, труда и соцзащиты населения Башкортостана Ленара Иванова.