Долларовый миллиардер из списка Forbes войдет в состав попечительского совета УГАТУ

Президент компании Veeam Software Ратмир Тимашев посетил Уфимский государственный авиационный технический университет. Его визит начался со встречи с руководством и представителями научного сообщества вуза. Врио ректора УГАТУ Сергей Новиков отметил, что взаимодействие с лидером IT-технологий крайне важно для университета, и пригласил Ратмира Тимашева войти в состав попечительского совета университета. «Мы надеемся, что ваши высокие компетенции и поддержка, безусловно, сыграют свою судьбоносную роль в IT-развитии УГАТУ и региона», — сказал Сергей Новиков.

По данным пресс-службы университета, бизнесмен дал свое согласие, а в конце руководство вуза и долларовый миллиардер договорились о дальнейшем сотрудничестве. Ратмир Тимашев также побывал в научно-образовательных центрах УГАТУ, музее авиационных двигателей и на кафедре телекоммуникационных систем.

Кроме того, бизнесмен посетил гимназию №39. Администрация школы вручила благодарственное письмо и посвятила Ратмира Тимашева в почетные выпускники.