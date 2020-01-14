Аэропорт «Уфа» назвал самые популярные рейсы в новогодние каникулы

В основном люди отправлялись за границу — в Камрань, Санью, Утапао, Гоа, Стамбул, Дубай и Вену. Среди городов России стали популярными Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Также стало известно, что по сравнению с прошлым годом число пассажиров увеличилось на 27%. На внутренних направлениях рост составил 16%, а на международных — 61%.

Ранее «Уфа.Собака.ru» писала, что из Уфы появятся прямые рейсы в Минеральные Воды. Полеты на Sukhoi Superjet 100 будут выполняться два раза в неделю — по понедельникам и четвергам.