На дорогах Башкортостана появятся «умные» дорожные знаки

В республике начнут развивать интеллектуальную транспортную систему: установят светофоры, умеющие определять заторы и распределять потоки; дорожные знаки, определяющие скорость потока; пункты весогабаритного контроля и камеры, фиксирующие нарушения стоянки и парковки. Для того, чтобы все это появилось на дорогах региона, в Уфе построят ситуационный центр. На «Транспортном часе» сообщили, что на реализацию проекта выделят около одного миллиарда рублей.

По данным ИА «Башинформ», Глава Республики Радий Хабиров поддержал эту инициативу: он поручил проработать варианты и еще раз вынести вопрос на обсуждение через две недели.

Ранее «Уфа.Собака.ru» писала, что на дорогах региона установили 150 камер, которые фиксируют нарушения скоростного режима. Кроме того, до 1 мая в Башкортостане появятся еще 459 устройств.