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Прокурором Башкортостана назначен Владимир Ведерников

Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин. На эту должность Владимир Ведерников назначен на пятилетний срок.

  • glavarb.ru

13 января в Уфе замгенпрокурора страны Юрий Пономарев представил коллективу Прокуратуры республики Владимира Ведерникова. Он заявил, что приложит все усилия, знания, опыт для того, чтобы оправдать доверие.

С 2012 по 2019 годы он занимал должность зампрокурора города Москвы. Владимир Ведерников также имеет классный чин госсоветника юстиции третьего класса. 

Помимо этого, он является почетным работником Прокуратуры России и награжден знаком отличия «За верность закону» III степени.

ufasobakaru,
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