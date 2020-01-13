Прокурором Башкортостана назначен Владимир Ведерников

13 января в Уфе замгенпрокурора страны Юрий Пономарев представил коллективу Прокуратуры республики Владимира Ведерникова. Он заявил, что приложит все усилия, знания, опыт для того, чтобы оправдать доверие.

С 2012 по 2019 годы он занимал должность зампрокурора города Москвы. Владимир Ведерников также имеет классный чин госсоветника юстиции третьего класса.

Помимо этого, он является почетным работником Прокуратуры России и награжден знаком отличия «За верность закону» III степени.