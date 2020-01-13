В Башкортостане сохранится «сухой закон» на сабантуях и в новогодние каникулы

На оперативном совещании Радий Хабиров сказал, что во время новогодних каникул в Башкортостане проводились различные мероприятия, чтобы «увести людей из застолья». Например, в семейных играх участвовали около 320 тысяч человек. «Мы ровно так и хотели, и у нас это получилось. Сам принимал участие в таких мероприятиях», — сказал Глава региона.

Кроме того, он добавил, что запрет на продажу спиртного во время сабантуев также будет действовать. Об этом сообщило ИА «Башинформ».

Ранее «Уфа.Собака.ru» писала, что в декабре был одобрен документ об ограничении продажи алкогольных напитков во время новогодних праздников. Так, в регионе спиртное не продавали только 3 января, а с 4 по 6 января алкоголь можно было купить только с 10.00 до 14.00.