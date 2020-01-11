В Башкортостане вступил в силу новый закон, который коснется автомобилистов

Теперь автомобилистам нельзя парковаться на контейнерных площадках, площадках для складирования крупногабаритных отходов, перед указанными площадками и перед входами в помещения мусороприемных камер.

Частных лиц будут штрафовать на 1-2 тысячи рублей, должностных лиц — на 5-10 тысяч рублей, а юридические лица за парковку своего автомобиля в неположенном месте заплатят 20-30 тысяч рублей. За повторное нарушение штрафы для граждан составят 3-4 тысячи рублей, для должностных лиц – 15-20 тысяч рублей, для юридических лиц – 35-50 тысяч рублей.

Штрафы не коснутся автомобилей служб, занимающихся эксплуатацией и содержанием контейнерных площадок, выполняющих аварийные и иные неотложные работы на объектах жизнеобеспечения населения.