Синоптики сообщили прогноз погоды на ближайшие три дня. С 13 по 15 числа в республике будет идти снег.
Прогноз погоды в Башкортостане на 13, 14 и 15 января
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13 января в Башкортостане ожидаются снег, гололед, метель, снежные заносы и снежный накат. Ветер будет дуть с юго-запада. Ночью температура воздуха составит минус десять градусов, днем — минус восемь.
14 января без особых изменений: снег, гололед, метель, снежные заносы и снежный накат. Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный. В ночное время столбики термометра покажут минус восемь, днем — минус пять.
15 января прогнозируются осадки в виде небольшого снега. В «Башгидрометцентре» также предупреждают о гололеде. Ветер северо-западный. Ночью будет минус девять, днем — минус шесть.
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