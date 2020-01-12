Прогноз погоды в Башкортостане на 13, 14 и 15 января

13 января в Башкортостане ожидаются снег, гололед, метель, снежные заносы и снежный накат. Ветер будет дуть с юго-запада. Ночью температура воздуха составит минус десять градусов, днем — минус восемь.

14 января без особых изменений: снег, гололед, метель, снежные заносы и снежный накат. Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный. В ночное время столбики термометра покажут минус восемь, днем — минус пять.

15 января прогнозируются осадки в виде небольшого снега. В «Башгидрометцентре» также предупреждают о гололеде. Ветер северо-западный. Ночью будет минус девять, днем — минус шесть.