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На дорогах Башкортостана установили 150 камер

Они фиксируют нарушения скоростного режима. Камеры появились в Абзелиловском, Аургазинском, Бирском, Благовещенском, Бураевском, Давлекановском, Дюртюлинском, Илишевском, Туймазинском, Учалинском, Чишминском и Янаульском районах, а также в Нефтекамске и Агидели.

  • bashinform.ru

По данным ИА «Башинформ», до 1 мая в республике планируют установить еще 459 камер. Где они появятся, можно посмотреть здесь.

Ранее в ГИБДД рассказали, какие нарушения правил дорожного движения фиксируют камеры в Башкортостане. Так, они определяют только четыре вида нарушений ПДД:

  1. Превышение установленной скорости движения;
  2. Выезд на полосу, предназначенную для встречного движения;
  3. Движение по полосе для маршрутных транспортных средств или остановку на указанной полосе;
  4. Невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или другим участникам дорожного движения.

Устройства также способны выявлять и другие виды нарушений, но сейчас «эти функции не приведены в действие». 

 

ufasobakaru,
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