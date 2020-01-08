Они фиксируют нарушения скоростного режима. Камеры появились в Абзелиловском, Аургазинском, Бирском, Благовещенском, Бураевском, Давлекановском, Дюртюлинском, Илишевском, Туймазинском, Учалинском, Чишминском и Янаульском районах, а также в Нефтекамске и Агидели.
На дорогах Башкортостана установили 150 камер
-
bashinform.ru
По данным ИА «Башинформ», до 1 мая в республике планируют установить еще 459 камер. Где они появятся, можно посмотреть здесь.
Ранее в ГИБДД рассказали, какие нарушения правил дорожного движения фиксируют камеры в Башкортостане. Так, они определяют только четыре вида нарушений ПДД:
- Превышение установленной скорости движения;
- Выезд на полосу, предназначенную для встречного движения;
- Движение по полосе для маршрутных транспортных средств или остановку на указанной полосе;
- Невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или другим участникам дорожного движения.
Устройства также способны выявлять и другие виды нарушений, но сейчас «эти функции не приведены в действие».
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.