На дорогах Башкортостана установили 150 камер

По данным ИА «Башинформ», до 1 мая в республике планируют установить еще 459 камер. Где они появятся, можно посмотреть здесь.

Ранее в ГИБДД рассказали, какие нарушения правил дорожного движения фиксируют камеры в Башкортостане. Так, они определяют только четыре вида нарушений ПДД:

Превышение установленной скорости движения; Выезд на полосу, предназначенную для встречного движения; Движение по полосе для маршрутных транспортных средств или остановку на указанной полосе; Невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или другим участникам дорожного движения.

Устройства также способны выявлять и другие виды нарушений, но сейчас «эти функции не приведены в действие».