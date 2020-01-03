МЧС прогнозирует в Башкортостане сильный ветер, дождь и гололед

С 20.00 3 января до 20.00 4 января в Башкортостане прогнозируются неблагоприятные погодные условия. Так, ночью будут осадки в виде небольшого снега, а утром и днем — в виде мокрого снега, налипающего на провода и деревья. В некоторых районах пойдет ледяной дождь. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Кроме того, в республике прогнозируют гололед, гололедицу, снежный накат и туман. Ветер будет южный, юго-западный с порывами до 23 м/с. Ночью температура воздуха составит минус двенадцать градусов, местами опустится до минус пятнадцати. Днем столбики термометров покажут минус четыре, в некоторых районах — минус девять.