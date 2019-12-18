Глава Башкортостана Радий Хабиров: «Систему ЖКХ нам надо перестраивать»

Глава региона написал в соцсетях, что впервые в истории Башкортостана было принято решение за четыре года привести в порядок все дворы. Он также считает, что систему ЖКХ в республике надо перестраивать. «Да, я сознательно прерывал ход работ там, где мы видели, что работы ведутся "лишь бы освоить средства"», — признался Радий Хабиров.

Кроме того, Глава Республики добавил, что ремонт дворов должен соответствовать всем требованиям. Если горожане не будут довольны результатом, то работа «криворуких исполнителей» не будет оплачиваться. Помимо этого, люди могут предъявлять, когда ремонт придет в их двор.

Ранее Радий Хабиров сообщил, что в следующем году в Башкортостане на ремонт дворов, подъездов, лифтов, водоканалов и освещение выделят 14,1 миллиарда рублей.