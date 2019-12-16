Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Башкортостане

17 ноября в Башкортостане будет идти снег. Метеорологи прогнозируют гололед, гололедицу, снежный накат и заносы. Ветер будет дуть с юго-запада. Ночью температура воздуха составит минус десять градусов, а на юго-востоке она опустится до минус пятнадцати. Днем ожидается минус восемь.

На следующий день, 18 декабря, в Башкортостане без особых изменений: осадки в виде снега, снежный накат и заносы. Синоптики также предупредили, что республику накроет метель. Ночью столбики термометров покажут минус восемь градусов, днем — минус шесть.

В четверг, 19 декабря, в республике прогнозируются снег, метель, гололедица, снежные заносы и накат. Ночью будет минус семь, при прояснениях ожидается минус тринадцать. В дневное время температура воздуха составит минус пять градусов.