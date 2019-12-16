«Башгидрометцентр» сообщил, какая погода в республике будет 17, 18 и 19 декабря: ожидаются снег, метель, гололед, гололедица, снежный накат и заносы.
Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Башкортостане
17 ноября в Башкортостане будет идти снег. Метеорологи прогнозируют гололед, гололедицу, снежный накат и заносы. Ветер будет дуть с юго-запада. Ночью температура воздуха составит минус десять градусов, а на юго-востоке она опустится до минус пятнадцати. Днем ожидается минус восемь.
На следующий день, 18 декабря, в Башкортостане без особых изменений: осадки в виде снега, снежный накат и заносы. Синоптики также предупредили, что республику накроет метель. Ночью столбики термометров покажут минус восемь градусов, днем — минус шесть.
В четверг, 19 декабря, в республике прогнозируются снег, метель, гололедица, снежные заносы и накат. Ночью будет минус семь, при прояснениях ожидается минус тринадцать. В дневное время температура воздуха составит минус пять градусов.
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