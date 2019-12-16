В двух городах Башкортостана появятся 40 новых троллейбусов

Троллейбусы были закуплены у Уфимского трамвайно-троллейбусного завода. По словам Андрея Назарова, продукция этого предприятия будет востребована не только в России, но и за ее пределами. «В ближайшие три года кооперация общества с молдавским партнером откроет выход на внешние рынки через Молдову», — сказал первый вице-премьер правительства региона.

Он также заявил, что удалось привлечь новых инвесторов во время поездки в Вену, где состоялась встреча с Министром транспорта, инноваций и технологий Первой Австрийской Республики Андреасом Райхартом.

По данным «РБК», Башкортостан полностью обновит троллейбусный парк за два года. Андрей Назаров поручил председателю Госкомтранса Тимуру Мухаметьянову подготовить предложения по этому вопросу, а также привлечь к этому проекту Уфимский трамвайно-троллейбусный завод.