Первый вице-премьер правительства республики Андрей Назаров сказал, что сегодня троллейбусы являются наиболее эффективным видом транспорта. Так, на дорогах Уфы и Стерлитамака выйдут сорок новых троллейбусов — по двадцать на каждый город.
В двух городах Башкортостана появятся 40 новых троллейбусов
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ufa.rbc.ru
Троллейбусы были закуплены у Уфимского трамвайно-троллейбусного завода. По словам Андрея Назарова, продукция этого предприятия будет востребована не только в России, но и за ее пределами. «В ближайшие три года кооперация общества с молдавским партнером откроет выход на внешние рынки через Молдову», — сказал первый вице-премьер правительства региона.
Он также заявил, что удалось привлечь новых инвесторов во время поездки в Вену, где состоялась встреча с Министром транспорта, инноваций и технологий Первой Австрийской Республики Андреасом Райхартом.
По данным «РБК», Башкортостан полностью обновит троллейбусный парк за два года. Андрей Назаров поручил председателю Госкомтранса Тимуру Мухаметьянову подготовить предложения по этому вопросу, а также привлечь к этому проекту Уфимский трамвайно-троллейбусный завод.
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