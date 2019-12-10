В Уфе пройдет благотворительная вечеринка

В клубе «Ботаника» за диджейским пультом будут Thomas Mraz, Rinat Gabba и «Лауд». В своем Instagram-аккаунте организаторы сообщают, что завершать вечеринку будет выступление Максима Матвеева.

Резервировать место на танцполе заранее не придется: вход для всех посетителей будет платным. Вырученные средства пойдут на лечение Марселя Имангулова, который борется с раком. Сейчас он проходит лечение в Израиле.

«При помощи дружного музыкального сообщества мы дали этой ситуации огромнейшую огласку в сети и общими усилиями собрали сумму около трех миллионов рублей меньше чем за неделю. Лечение идет, и сильнейший человек @marsel.imangulov ведет подробное описание у себя в профиле (ознакомьтесь). Марселю нужны средства постоянно, так как расходы огромные и время от времени всплывают новые. Долго не думая, мы с Rinat Gabba решили сделать настоящую благотворительную ночь в поддержку Марселя!», – написал на своей странице в соцсети Виталий Александров, участник «Лауд».

Марсель Имангулов сам занимается различными благотворительными проектами: в своем проекте «Достучаться до сердец» он собирал истории людей, победивших рак. Молодой человек организовывал сборы на лечение, провел акцию по типированию костного мозга, просвещал окружающих о необходимости обследований и консультировал тех, кто впервые столкнулся с болезнью.

Вечеринка начнется 13 декабря в 23.00 в клубе «Ботаника» по адресу ул. Ленина, 65 А, к.1. Вход на вечеринку будет начинаться с 300 рублей.