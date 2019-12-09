Ученые из Франции помогут в создании экспозиции музейного комплекса «Шульган-Таш»

Сотрудничество между отделением Минкультуры Франции в Периге и природным заповедником «Шульган-Таш» может начаться в декабре этого года: осталось только подписать документ. Стороны договорились о совместной работе на международной конференции «Доисторические объекты «Юнеско» и их интеграция в территории». Об этом сообщило ИА «Башинформ».

«Проведены переговоры с Аленом Далисом и Френсисом Рейнбахом — руководителями двух лучших мастерских Франции, специализирующихся на изготовлении копий пещер и оформлении экспозиций, посвященных наскальному искусству», — сообщил директор Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Башкортостана Данир Гайнуллин.

На конференции Данир Гайнуллин выступил с докладом по продвижению пещеры Шульган-Таш в список Всемирного наследия «Юнеско».