В Бурзянском районе началось строительство музейного комплекса «Шульган-Таш». Параллельно ведется работа над созданием проекта его экспозиции.
Ученые из Франции помогут в создании экспозиции музейного комплекса «Шульган-Таш»
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Сотрудничество между отделением Минкультуры Франции в Периге и природным заповедником «Шульган-Таш» может начаться в декабре этого года: осталось только подписать документ. Стороны договорились о совместной работе на международной конференции «Доисторические объекты «Юнеско» и их интеграция в территории». Об этом сообщило ИА «Башинформ».
«Проведены переговоры с Аленом Далисом и Френсисом Рейнбахом — руководителями двух лучших мастерских Франции, специализирующихся на изготовлении копий пещер и оформлении экспозиций, посвященных наскальному искусству», — сообщил директор Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Башкортостана Данир Гайнуллин.
На конференции Данир Гайнуллин выступил с докладом по продвижению пещеры Шульган-Таш в список Всемирного наследия «Юнеско».
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