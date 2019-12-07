На одной из улиц Уфы на год закроют движение транспорта

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Уфе ведется строительство улицы Валерия Лесунова. Из-за этого с 9 декабря 2019 года до 15 декабря 2020 года закроют движение транспорта от бульвара Баландина до Железнодорожного переулка. Об этом сообщила Администрация города.

Это не первый такой случай в Уфе. В последний раз перекрывали движение машин 4 декабря, когда в городе праздновали 100-летие Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури. Тогда с 12.00 до 20.00 закрыли улицы от Пушкина до Октябрьской Революции.