В Башкортостане повысятся цены на вывоз мусора

Цены поднимутся до 468,75 рубля за кубометр — сейчас тариф составляет чуть больше 445 рублей. Изменения произойдут 1 июля 2020 года.

Кроме этого, Росприроднадзор проверит работу региональных операторов и мест утилизации мусора. По словам главы ведомства Светланы Радионовой, мусорная реформа в стране идет с трудностями, но результаты работы уже заметны: «Уже меняется менталитет, теперь мы говорим про раздельный сбор как про что-то абсолютно необходимое», — сказала она на пресс-конференции в «ТАСС».

Тем временем, в Уфе уже начали устанавливать контейнеры для раздельного сбора отходов..