Тарифы за вывоз мусора в некоторых городах и районах республики возрастут уже в этом году. Изменения коснутся Уфы, Чишминского и Уфимского района, Благоварского, Кигинского, Архангельского, Нуримановского, Белокатайского, Кармаскалинского, Иглинского, Салаватского, Мечетлинского и Кушнаренковского района.
В Башкортостане повысятся цены на вывоз мусора
Цены поднимутся до 468,75 рубля за кубометр — сейчас тариф составляет чуть больше 445 рублей. Изменения произойдут 1 июля 2020 года.
Кроме этого, Росприроднадзор проверит работу региональных операторов и мест утилизации мусора. По словам главы ведомства Светланы Радионовой, мусорная реформа в стране идет с трудностями, но результаты работы уже заметны: «Уже меняется менталитет, теперь мы говорим про раздельный сбор как про что-то абсолютно необходимое», — сказала она на пресс-конференции в «ТАСС».
Тем временем, в Уфе уже начали устанавливать контейнеры для раздельного сбора отходов..
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