Владимир Путин подписал закон о СМИ-иноагентах

Президент России одобрил закон, который может признать физлица иностранными агентами. Этот статус могут присвоить тем, кто распространяет печатные, аудиовизуальные и другие материалы «для неограниченного круга лиц» и при этом получает оплату из-за рубежа. Документ опубликовали на сайте правовой информации.

По данным ИД «Коммерсантъ», с просьбой не подписывать закон к Владимиру Путину обратились более шестисот деятелей культуры, науки и правозащиты, среди которых Лев Пономарев, Андрей Макаревич, Дмитрий Быков и другие. По их словам, закон нарушает права человека.