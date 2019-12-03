Юристы считают, что иностранными агентами могут признать не только популярных блогеров, зарабатывающее на YouTube, но и обычных пользователей соцсетей.
Владимир Путин подписал закон о СМИ-иноагентах
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putin.kremlin.ru
Президент России одобрил закон, который может признать физлица иностранными агентами. Этот статус могут присвоить тем, кто распространяет печатные, аудиовизуальные и другие материалы «для неограниченного круга лиц» и при этом получает оплату из-за рубежа. Документ опубликовали на сайте правовой информации.
По данным ИД «Коммерсантъ», с просьбой не подписывать закон к Владимиру Путину обратились более шестисот деятелей культуры, науки и правозащиты, среди которых Лев Пономарев, Андрей Макаревич, Дмитрий Быков и другие. По их словам, закон нарушает права человека.
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