Депутат Госсобрания республики Рустем Ахмадинуров считает, что многодетные семьи не должны платить транспортный налог, если машина от 150 лошадиных сил и ей уже более трех лет.
В Башкортостане могут появиться парковки для многодетных семей
Рустем Ахмадинуров провел прием граждан, где к нему обратился многодетный отец из Уфы. Он сказал, что во дворах должны быть парковки для многодетных семей. По данным пресс-службы «Единой России», депутат согласился и сказал, что этот вопрос требует обсуждения.
Эту идею также прокомментировала председатель Молодежной общественной палаты при Госсобрании Башкортостана Зарина Газизова: «Мы этот вопрос тоже обсуждали с начальником УГИБДД МВД по РБ Динаром Гильмутдиновым. В ближайшее время планируем собрать круглый стол с депутатами Госдумы».
Ранее сообщалось, что перед Конгресс-холлом «Торатау» и на Советской площади закрыли парковки. Водители не смогут оставлять машины до 31 января.
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