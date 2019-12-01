В Башкортостане могут появиться парковки для многодетных семей

Рустем Ахмадинуров провел прием граждан, где к нему обратился многодетный отец из Уфы. Он сказал, что во дворах должны быть парковки для многодетных семей. По данным пресс-службы «Единой России», депутат согласился и сказал, что этот вопрос требует обсуждения.

Эту идею также прокомментировала председатель Молодежной общественной палаты при Госсобрании Башкортостана Зарина Газизова: «Мы этот вопрос тоже обсуждали с начальником УГИБДД МВД по РБ Динаром Гильмутдиновым. В ближайшее время планируем собрать круглый стол с депутатами Госдумы».

Ранее сообщалось, что перед Конгресс-холлом «Торатау» и на Советской площади закрыли парковки. Водители не смогут оставлять машины до 31 января.