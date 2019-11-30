Башкортостан получил девять мобильных ФАПов и четыре автомобиля скорой помощи

Мобильные фельдшерско-акушерские пункты получили Бирская, Красноусольская, Кушнаренковская, Месягутовская, Верхнеяркеевская, Туймазинская, Благовещенская, Раевская ЦРБ и больница № 21 в Уфе. Автомобили скорой помощи передали Ишимбайской и Белебеевской ЦРБ, городским больницам Салавата и Октябрьского. Об этом сообщила пресс-служба Главы Республики.

Кроме того, Республиканский онкологический диспансер приобрел наркозно-дыхательный аппарат с различными режимами искусственной вентиляции легких. У нового оборудования есть BIS-мониторы, с помощью которых в режиме реального времени можно обрабатывать данные электроэнцефалограмм, рассчитывать глубину погружения в наркоз и степень снижения функции головного мозга.

В больнице №13 откроют отделение паллиативной помощи онкобольным. Радий Хабиров считает, что в Уфе «это очень важное и нужное направление».