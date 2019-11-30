Ключи от новых машин главврачам вручили министр здравоохранения России Вероника Скворцова и Глава республики Радий Хабиров. По словам руководителя региона, для Башкортостана, где сельское население составляет 40%, «этой большой подарок».
Башкортостан получил девять мобильных ФАПов и четыре автомобиля скорой помощи
-
glavarb.ru
Мобильные фельдшерско-акушерские пункты получили Бирская, Красноусольская, Кушнаренковская, Месягутовская, Верхнеяркеевская, Туймазинская, Благовещенская, Раевская ЦРБ и больница № 21 в Уфе. Автомобили скорой помощи передали Ишимбайской и Белебеевской ЦРБ, городским больницам Салавата и Октябрьского. Об этом сообщила пресс-служба Главы Республики.
Кроме того, Республиканский онкологический диспансер приобрел наркозно-дыхательный аппарат с различными режимами искусственной вентиляции легких. У нового оборудования есть BIS-мониторы, с помощью которых в режиме реального времени можно обрабатывать данные электроэнцефалограмм, рассчитывать глубину погружения в наркоз и степень снижения функции головного мозга.
В больнице №13 откроют отделение паллиативной помощи онкобольным. Радий Хабиров считает, что в Уфе «это очень важное и нужное направление».
Подписывайтесь на сообщество «Уфа.Собака.ru» во «ВКонтакте» и узнавайте обо всем самом интересном, что происходит в городе.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.