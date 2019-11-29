31 декабря в России не будет выходным днем

По словам Максима Топилина, указ правительства нельзя отменить. Действует порядок работы, которым решается вопрос переноса выходных на следующий год, чтобы все выстроили свой график. Об этом сообщило информагентство «ТАСС».

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект о нерабочем дне 31 декабря. Авторы считают, что это позволило бы людям рациональнее использовать выходные и соблюсти баланс интересов между работниками, работодателями и профсоюзами.

Так как последний день 2020 года будет рабочим, новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января. Всего в следующем году в Башкортостане при пятидневной рабочей неделе трудящиеся, студенты и школьники будут отдыхать сто двадцать один день.