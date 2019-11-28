В Госдуму внесли законопроект о нерабочем дне 31 декабря

В пояснительной записке документа написано, что выходные надо переносить так, чтобы последний день года был нерабочим, если не является выходным по календарю. При этом общее число каникул не изменится. Об этом сообщило издание «РИА Новости».

По словам авторов, 31 декабря многие думают о празднике, а не о работе. «Практика показывает, что эффективность трудовой деятельности в этот предпраздничный день весьма низка», — заявили депутаты ЛДПР.

Ранее стало известно, что в 2020 году в Башкортостане при пятидневной рабочей неделе трудящиеся, студенты и школьники будут отдыхать сто двадцать один день.

Кроме того, во время новогодних каникул не будут продавать алкоголь только 3 января, а с 4 по 6 спиртное можно будет купить только с 10.00 до 14.00.