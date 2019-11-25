Любой желающий поможет детям-инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны, бездомным животным, если подарит «полезный подарок». Это могут быть пуговицы, корм для кошек, ткани, одежда или канцтовары.
В Уфе пройдет акция «Подарки под елкой»
Директор центра «Ломая барьеры» Алина Хабирова считает, что для оказания помощи не всегда нужны деньги. Порой надо просто выделить время на добрые дела. Так, в субботу, 30 ноября, каждый сможет помочь в создании тактильной книги для детей с нарушением зрения и подписать новогоднюю открытку для пожилых людей.
Акция «Подарки под елкой» пройдет с 12.00 до 19.00 в центре «Ультра». Со списком подарков можно ознакомиться здесь.
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