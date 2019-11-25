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В Уфе пройдет акция «Подарки под елкой»

Любой желающий поможет детям-инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны, бездомным животным, если подарит «полезный подарок». Это могут быть пуговицы, корм для кошек, ткани, одежда или канцтовары.

Директор центра «Ломая барьеры» Алина Хабирова считает, что для оказания помощи не всегда нужны деньги. Порой надо просто выделить время на добрые дела. Так, в субботу, 30 ноября, каждый сможет помочь в создании тактильной книги для детей с нарушением зрения и подписать новогоднюю открытку для пожилых людей.

Акция «Подарки под елкой» пройдет с 12.00 до 19.00 в центре «Ультра». Со списком подарков можно ознакомиться здесь.

 

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