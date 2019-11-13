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Программист из Уфы разработал мессенджер для общения слепоглухих

Артур Шайхатаров презентовал приложение на международной конференции TEDxBaumanSt, которая проходила в Казани.

  • vk.com/radiyhabirov

Программист начал разрабатывать мессенджер еще в школе, когда учился в лицее № 42 в Уфе. Тогда он выиграл грант в конкурсе «Умник».

Сегодня Артур Шайхатаров － студент Санкт-Петербургского университета информационных технологий, а о его приложении узнал весь мир. Мессенджер позволяет общаться с помощью сотового телефона и смарт-часов. Текст сообщения передается азбукой Морзе на часофон. Ответ появляется в виде точек-тире на экране мобильного.

Глава Республики назвал программиста башкирским Цукербергом. «Артур, после обучения в вузе мы ждем тебя в Уфе!» － написал в соцсетях Радий Хабиров.

 

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