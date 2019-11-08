Отечественная энциклопедия будет сильно отличаться от самой «Википедии». На ее создание могут выделить почти 1,7 млрд рублей.
В Уфе впервые представят российский аналог «Википедии»
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ria.ru
21 ноября в городе пройдет конференция «Современная региональная энциклопедистика: место и роль в обществе, перспективы развития», на которой впервые представят проект российской «Википедии». Об этом сообщил «РИА Новости» ответственный редактор научного издательства «Большая Российская энциклопедия» Сергей Кравец.
Идея принадлежит Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Российский аналог будет включать платные подписки на справочную, техническую и другую литературу, а также периодические издания.
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