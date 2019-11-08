В Уфе впервые представят российский аналог «Википедии»

21 ноября в городе пройдет конференция «Современная региональная энциклопедистика: место и роль в обществе, перспективы развития», на которой впервые представят проект российской «Википедии». Об этом сообщил «РИА Новости» ответственный редактор научного издательства «Большая Российская энциклопедия» Сергей Кравец.

Идея принадлежит Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Российский аналог будет включать платные подписки на справочную, техническую и другую литературу, а также периодические издания.