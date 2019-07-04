Уфимский университет занял пятое место в рейтинге техвузов России

В общем рейтинге вузов «Национальное признание» находится 128 университетов России, но уфимский УГНТУ занял место в ТОП-5.

Эксперты рейтинга выставляли оценки по персональному вкладу каждого сотрудника вуза по 61 предмету. Потом оценки сотрудников суммировались и вычислялся общий балл для каждого университета.

Рейтинг «Национальное призвание» от сайта «Универ-Эксперт и Академический критик» предоставляет доступ к актуальной информации о российском высшем образовании. Первое место в рейтинге занимает МГТУ имени Баумана, второе – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. В пятерку лучших также вошли Рязанский государственный радиотехнический и Национальный исследовательский Томский политехнический университеты.

Кстати, в общем рейтинге университетов от «Универ-Эксперт», УГНТУ стоит только на 17 месте.