Под Уфой появится археологический парк «Древняя Уфа»
На территории памятника археологии «Городище Уфа-II» в Кировском районе города появится археологический парк и музейный комплекс.
-
Фото: www.drufa.ru
Вопрос создания подобного центра поднимался с 2006 года. Музейный комплекс должен был помочь защитить исторические памятники и привлечь туристов. Само «Городище Уфа-II» было открыто краеведом Петром Ищериковым в 1953 году. На раскопках обнаружили пряжки, бусы и даже серьги, принадлежавшие людям, жившим там в IV-XIV веках. Всего обнаружили больше 6000 древних предметов. От самого городища осталась часть оборонительной стены, высотой около пяти метров, широкий ров, следы юртообразных жилищ, улиц.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.