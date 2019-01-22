Под Уфой появится археологический парк «Древняя Уфа»

Вопрос создания подобного центра поднимался с 2006 года. Музейный комплекс должен был помочь защитить исторические памятники и привлечь туристов. Само «Городище Уфа-II» было открыто краеведом Петром Ищериковым в 1953 году. На раскопках обнаружили пряжки, бусы и даже серьги, принадлежавшие людям, жившим там в IV-XIV веках. Всего обнаружили больше 6000 древних предметов. От самого городища осталась часть оборонительной стены, высотой около пяти метров, широкий ров, следы юртообразных жилищ, улиц.